УЕФА назвал трех претендентов на звание лучшего игрока сезона

Карим Бензема. Фото: Marc Atkins/Getty Images

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) на своем официальном сайте объявил имена претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе, передает NUR.KZ.

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В тройку финалистов на заветную награду вошли форвард мадридского "Реала" француз Карим Бензема, вратарь этой же команды бельгиец Тибо Куртуа и бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне.

Отметим, что также в десятку лучших попали: Роберт Левандовски ("Барселона", 54 очка), Лука Модрич ("Реал", 52 очка), Садио Мане ("Бавария", 51 очко) и Мохамед Салах ("Ливерпуль", 46 очков).

Имя победителя станет известно 25 августа.

Напомним, что в 2021 году награду лучшему футболисту сезона от УЕФА получил итальянский полузащитник "Челси" Жоржиньо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1983030-uefa-nazval-treh-pretendentov-na-zvanie-luchshego-igroka-sezona/