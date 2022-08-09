"Аякс" презентовал новую форму

"Аякс". Фото: VI Images via Getty Images

Действующий чемпион Голландии по футболу, амстердамский "Аякс" презентовал новый гостевой комплект футбольной формы, сообщает официальный сайт голландского клуба.

Футболка идет с основой темно-синего цвета и включает в себя три красные полосы на плечах, а также красно-желтый орнамент на шее и рукавах. Логотипы аdidas и Ziggo на передней части новой формы золотисто-желтого цвета, сама эмблема «Аякса» разделена на два цвета — жёлтый для значка и красный для звезд. При этом "крестовые" узоры на форме заимствованы из герба флага города Амстердама.

Напомним, в дебютном матче сезона "Аякс" встречался с "ПСВ Эйндховен" в борьбе за Суперкубок Нидерландов. В результативной встрече с восемью голами сильнее оказались номинальные гости – 5:3. В первом туре чемпионата Голландии "Аякс" обыграл "Фортуну" со счетом 2:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982456-ayaks-prezentoval-novuyu-formu/