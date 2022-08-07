Мохаммед Салах установил новый рекорд АПЛ

Мохаммед Салах. Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах в первом туре чемпионата Англии против лондонского "Фулхэма" отметился забитым голом и установил новый рекорд турнира, сообщает Sports.ru.

Египтянин стал первым футболистом, у которого есть гол в первом туре уже шесть сезонов подряд.

С сезона-2017/18 по сезон-2019/20 было по голу в первом туре. В сезоне-2020/21 – хет-трик. В следующих двух кампаниях тоже по голу.

Напомним, что в первом туре АПЛ "Ливерпуль" сыграл вничью с "Фулхэмом". В составе хозяев дублем отличился Александр Митрович, один из своих мячей серб забил с пенальти после фола Вирджила ван Дейка. У гостей забили Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982112-mohammed-salah-ustanovil-novyy-rekord-apl/