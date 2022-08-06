EA Sports станет титульным спонсором чемпионата Испании по футболу

Логотип EA Sports. Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Американская корпорация, занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр Electronic Arts с нового сезона станет титульным спонсором Ла Лиги, сообщает официальный сайт чемпионата Испании.

Соглашение рассчитано на пять лет. Electronic Arts будет платить 30 миллионов евро в год. Также испанский турнир сменит названия с Ла Лиги на LaLiga EA Sports, а также будет использоваться символика Electronic Arts.

Напомним, что новый сезон чемпионата Испании по футболу стартует 13 августа.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) и издательство Electronic Arts спустя почти 30 лет официально прекратили сотрудничество. Прекращение длительного и прибыльного сотрудничества стало следствием споров сторон о стоимости лицензии на использование бренда ФИФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982065-ea-sports-stanet-titulnym-sponsorom-chempionata-ispanii-po-futbolu/