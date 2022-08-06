Главный тренер "ПСЖ" не подтвердил свою тренерскую лицензию Pro

Кристоф Галтье. Фото: twitter.com/PSG_inside

Федерация футбола Франции не одобрила контракт Кристофа Гальтье с "ПСЖ" потому, что специалист не подтвердил свою тренерскую лицензию UEFA Pro, сообщает L’Equipe.

55-летний специалист возглавил парижский клуб в июле. Его предыдущим местом работы была "Ницца".

"Кристоф Гальтье должен связаться с национальным техническим директором насчет его обязательств по непрерывному обучению", – приводит L’Equipe цитату из протокола заседания комиссии футбольных педагогов и тренеров.

Тренер должен был подтвердить лицензию Pro, это нужно делать раз в три года.

Теперь Гальтье должен будет обратиться в федерацию с письменным обязательством выполнить требования как можно скорее. Вероятно, до одного из следующих международных перерывов.

Сообщается, что среди всех тренеров других профессиональных клубов Франции такой же долг есть еще только у Жерома Монье – помощника главного тренера "Сошо" из Лиги 2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982062-glavnyy-trener-pszh-ne-podtverdil-svoyu-trenerskuyu-litsenziyu-pro/