"Манчестер Сити" презентовал резервную форму

"Манчестер Сити". Фото: James Williamson - AMA/Getty Images

Чемпион Англии "Манчестер Сити" презентовал новый резервный комплект игровой формы на следующий футбольный сезон, сообщает официальный сайт манчестерского клуба.

Форма выполнена в зеленом цвете с темно-синими полосами на футболке. Третий комплект вдохновлен уличным искусством Манчестера, а также манчестерской пчелой.

Экипировка от компании Puma выполнена в светло-зеленом и темно-синем цветах. Широкие горизонтальные полосы этих цветов составляют паттерн на футболке.

"Горожане" отмечают, что новая форма прославляет творческую сторону Манчестера, а детали комплекта вдохновлены уличным искусством города. "Манчестер Сити" представил форму в игре Roblox в рамках развития собственной метавселенной.

В минувшем сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, опередив "Ливерпуль" на одно очко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982005-manchester-siti-prezentoval-rezervnuyu-formu/