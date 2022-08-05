Поль Погба отказался от операции, чтобы не пропустить ЧМ

Поль Погба. Фото: James Williamson - AMA/Getty Images

Центральный полузащитник итальянского "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба отказался от операции на колене, чтобы сыграть на чемпионате мира в Катаре, сообщает Чемпионат со ссылкой на журналиста Николу Скиру.

Такое решение исходило из опасений игрока пропустить ближайший чемпионат мира, который пройдет уже в ноябре текущего года. Погба будет проходить консервативное лечение.

Другим вариантом является наложение швов на повреждение, но это может потребовать от игрока отстранения на четыре-пять месяцев, из-за чего он будет вынужден пропустить чемпионат мира по футболу.

Погба вернулся в "Ювентус" этим летом. Ранее француз уже выступал за туринский клуб. Напомним, мундиаль в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981999-pol-pogba-otkazalsya-ot-operatsii-chtoby-ne-propustit-chm/