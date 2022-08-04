Ла Лига не дает возможность "Барселоне" зарегистрировать новичков

Герб ФК "Барселона". Фото: wallpapers.99px.ru

Руководство чемпионата Испании не дает возможность каталонской "Барселоне" зарегистрировать всех футболистов, которых клуб купил в текущее трансферное окно, сообщает COPE.

Активация трех экономических рычагов не позволит "Барселоне" зарегистрировать Франка Кессиэ, Андреаса Кристенсена, Роберта Левандовского, Рафинью Диаса и Жюля Кунде, перешедших в клуб из других команд, Усмана Дембеле и Серджи Роберто, подписавших новые контракты с "Барсой", и Гави с Рональдом Араухо, продливших действующие соглашения.

Это связано с различной трактовкой доходов "Барселоной" и департаментом экономического контроля Ла Лиги.

В финансовом отчете "Барселона" указала, что благодаря продаже 25% телеправ компании Sixth Street на ближайшие 25 лет (первые два экономических рычага) добилась прироста капитала на 667 млн евро, хотя отметила, что напрямую компания Sixth Street вложила в клуб 517 млн евро.

Правила финансового контроля Ла Лиги указывают, что важны лишь полученные клубами деньги. Поэтому лига учла только 517 млн евро. Таким образом, разница составила 150 млн евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981802-la-liga-ne-daet-vozmozhnost-barselone-zaregistrirovat-novichkov/