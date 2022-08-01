Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

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Аргентина, Чили, Уругвай и Парагвай решили подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает Twitter-аккаунт Уругвайской футбольной ассоциации.

Уругвайская футбольная ассоциация сообщила, что страны подадут совместную заявку на проведение турнира. Сегодня заявку южноамериканских стран представят официально.

Конкурировать заявка Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая будет с совместной заявкой Испании и Португалии.

Напомним, что в 1930 году в Уругвае прошел первый чемпионат мира в истории, в 1978-м турнир проводился в Аргентине, а в 1962-м чемпионат мира прошел в Чили. В Парагвае матчи турнира еще не проводились.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981189-urugvay-argentina-chili-i-paragvay-podadut-sovmestnuyu-zayavku-na-provedenie-chm-2030/