Криштиану Роналду вернулся в состав "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду. Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Капитан сборной Португалии и нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сыграл в товарищеском матче своей команды против "Райо Вальекано", передает NUR.KZ.

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37-летний футболист вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

К слову, сам матч завершился со счетом 1:1. У "Манчестер Юнайтед" отличился Амад Диалло, вышедший на поле вместо Роналду. В составе "Райо Вальекано" гол забил Альваро Гарсия Ривера.

"Счастлив вернуться", - написал Криштиану в Instagram после встречи с испанским клубом.

Напомним, что ранее сообщалось о желании Криштиану Роналду покинуть "Манчестер Юнайтед". Португалец готов перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981158-krishtianu-ronaldu-vernulsya-v-sostav-manchester-yunayted/