Роналду хочет уйти из "МЮ" из-за желания опережать Месси по голам в ЛЧ

Криштиану Роналду на футбольном поле: instagram.com/cristiano

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду намерен покинуть английский клуб, чтобы играть в Лиге Чемпионов и укрепить собственный рекорд по голам в турнире, сообщает The Athletic.

Стремление превосходить аргентинца является для форварда "Манчестер Юнайтед" главным мотивирующим фактором в его попытках сменить команду.

Роналду хочет в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов и постараться опередить игрока "ПСЖ" по голам на групповой стадии турнира. Сейчас у соперника португальца на три мяча больше (76 против 73).

Вдобавок Криштиану хочет сохранять отрыв от Месси по общему числу голов в ЛЧ: на данный момент у первого – 140, у второго – 125.

Другие факторы, подталкивающие Роналду уйти, – это желание завоевывать трофеи и семейные обстоятельства.

Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980901-ronaldu-hochet-uyti-iz-myu-iz-za-zhelaniya-operezhat-messi-po-golam-v-lch/