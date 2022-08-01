ПСЖ выиграл Суперкубок Франции

ФК "Пари Сен-Жермен". Фото: twitter.com/PSG_English

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" разгромил "Нант" в матче за Суперкубок Франции, который прошел на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве (Израиль), передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу парижского клуба. В составе победителей дубль оформил Неймар (45+5, 82 минута), еще по мячу на свой счет записали Лионель Месси (22 минута) и Серхио Рамос (57 минута).

Таким образом, "Пари Сен-Жермен" завоевал первый титул под руководством нового тренера Кристофа Галтье. Также ПСЖ в 11-й раз выиграл Суперкубок Франции.

Следующий матч действующие чемпионы страны проведут против "Клермона" 6 августа в рамках первого тура Лиги 1. "Нант" же в первом туре сыграет с "Анже" 7 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981157-pszh-vyigral-superkubok-frantsii/