"Реал" победил "Ювентус" в товарищеском матче (видео)

ФК "Реал Мадрид". Фото: twitter.com/realmadrid

Действующий обладатель кубка Лиги чемпионов мадридский "Реал" провел товарищеский поединок с туринским "Ювентусом" в Пасадене (штат Калифорния, США), передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Контрольная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанского клуба.

На 19-й минуте встречи капитан мадридцев француз Карим Бензема успешно реализовал пенальти, позже во втором тайме (69-я минута) испанский полузащитник Марко Асенсио установил окончательный счет на табло.

Тем самым подопечные Карло Анчелотти добились первой победы в текущей предсезонке.

Следующий матч мадридский клуб проведет 11 августа против немецкого "Айнтрахта" в рамках Суперкубка УЕФА.

Тогда как "Ювентус" сыграет с мадридским "Атлетико" в товарищеским матче 7 июня.

Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981061-real-pobedil-yuventus-v-tovarischeskom-matche-video/