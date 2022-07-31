Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла в полуфинале Евролиги-2022

Турция - Казахстан. Фото: Beach Soccer World Wide

Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу в полуфинальном матче Промолиги дивизиона "В" уступила команде Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

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Матч, который прошел в Кишиневе (Молдова), завершился со счетом 12:10 в пользу Турции.

В составе победителей хет-трик оформили Барыш, Кешкин и Эмрах. Еще по голу забили Эдже, Семих и Эфе. У Казахстана отличились Ершин (хет-трик), Виталий Тюльпа (хет-трик), Муралинов (дубль), Перевертов и Гулый.

Теперь сборная Казахстана сыграет в матче за третье место против команды Греции.

Напомним, что ранее наша сборная пробилась в дивизион "А" Евролиги-2023.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981060-sbornaya-kazahstana-po-plyazhnomu-futbolu-proigrala-v-polufinale-evroligi-2022/