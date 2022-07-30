Сборная Казахстана по пляжному футболу вышла в дивизион "А" Евролиги

Сборная Казахстана по пляжному футболу. Фото: Beach Soccer Worldwide

Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу одержала победу над командой Греции в рамках дивизиона "В" Евролиги-2022, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Основное время матча, который прошел в Кишиневе (Молдова), закончилось со счетом 2:2.

В составе сборной Казахстана отличились Роман Богданов и Станислав Макагон. У греков голы забивали Скоуртас и Катсоулис.

В серии пенальти наши оказались сильнее со счетом 4:3.

В итоге, Казахстан занял первое место в группе "С" и вышел в полуфинал Евролиги.

Благодаря этому успеху в следующем году наши футболисты выступят в дивизионе "А" Евролиги.

Напомним, что ранее сборная Казахстана победила команду Грузии (7:1) и Норвегии (7:3).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980993-sbornaya-kazahstana-po-plyazhnomu-futbolu-vyshla-v-divizion-a-evroligi/