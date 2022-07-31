Томас Мюллер установил новый рекорд Суперкубка Германии

Томас Мюллер. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер в матче за Суперкубок Германии против "Лейпцига" установил новый рекорд турнира по количеству сыгранных матчей, сообщает Чемпионат.

Форвард "Баварии" Томас Мюллер стал рекордсменом Суперкубка Германии. Он принял участие в матче уже в 12-й раз.

Напомним, что "Бавария" в матче за трофей обыграла "РБ Лейпциг" со счетом 5:3. Мюллер вышел в стартовом составе и отыграл 73 минуты.

На 14-й минуте Джамал Мусиала открыл счет. На 31-й минуте Садио Мане, перебравшийся в "Баварию" из "Ливерпуля", удвоил преимущество мюнхенцев. А в самой концовке первого тайма отличился защитник "Баварии" Бенжамен Павар.

Во втором тайме Марцель Хальстенберг отыграл один мяч, но вскоре Серж Гнабри вновь сделал преимущество "Баварии" солидным. На 77-й минуте Кристофер Нкунку с пенальти сократил отставание в счете, а в концовке Дани Ольмо забил третий мяч, но отыграться футболистам из Лейпцига не удалось. Более того, на восьмой добавленной минуте Лерой Зане в контратаке поставил точку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981047-tomas-myuller-ustanovil-novyy-rekord-superkubka-germanii/