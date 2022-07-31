Футболист Айбол Абикен дисквалифицирован на четыре года

Айбол Абикен. Фото: kff.kz

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен дисквалифицирован на 4 года, фамилия спортсмена появилась в списке дисквалифицированных на официальном сайте Казахстанского антидопингового центра.

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Как стало известно, в организме Абикена был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

В связи с этим полузащитник сборной Казахстана по футболу получил дисквалификацию до 29 апреля 2026 года.

Запрещенный препарат обнаружили в мартовской пробе.

Напомним, недавно основной игрок сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат был дисквалифицирован на четыре матча из-за неспортивного поведения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981020-futbolist-aybol-abiken-diskvalifitsirovan-na-chetyre-goda/