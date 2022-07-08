Полузащитник сборной Казахстана дисквалифицирован на четыре матча

Исламбек Куат. Фото: КФФ

Основной игрок сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат был дисквалифицирован на четыре матча из-за неспортивного поведения, сообщает официальный сайт КФФ.

7 июля 2022 года прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.

"За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурных выражениях в адрес официального лица матча, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента игрока команды "Астана М" Куат И. дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 2 июля 2022 года", – говорится в решении заседания.

Помимо него, также на 5 матчей был дисквалифицирован одноклубник Куата Рахат Маратов за попытку физического воздействия на рефери.

Оба игрока были удалены уже после финального свистка матча "Астана М» – "Тараз-Каратау" (2:3).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977578-poluzaschitnik-sbornoy-kazahstana-diskvalifitsirovan-na-chetyre-matcha/