Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге

Сборная Казахстана по пляжному футболу. Фото: kff.kz

Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу во втором матче группового этапа Евролиги-2022 разгромила команду Грузии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

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Встреча, которая прошла в Кишиневе (Молдова), завершилась со счетом 7:1 в пользу Казахстана.

В составе победителей дубль оформили Баянбек Муралинов, Дмитрий Перевертов, еще по голу на свой счет записали Виталий Тюльпа, Аскар Ажикенов и Ансат Муратулы. У проигравшей команды гол престижа забил Диаквинишвили.

Отметим, что в стартовом туре сборная Казахстана победила команду Норвегии со счетом 7:3.

Следующий матч наши футболисты проведут против сборной Греции 29 июля. Игра начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980700-sbornaya-kazahstana-po-plyazhnomu-futbolu-oderzhala-vtoruyu-pobedu-v-evrolige/