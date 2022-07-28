Поль Погба может пропустить чемпионат мира по футболу

Погба. Фото: Stefan Matzke - sampics/Corbis via Getty Images

Центральный полузащитник итальянского "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба рискует пропустить чемпионат мира по футболу в Катаре из-за травмы колена, сообщает GIFN.

Футболист повредил правое колено на тренировке нового клуба. Затем было установлено, что у француза травма мениска, из-за которой, как сообщалось, он может пропустить два месяца. Однако повреждение может оказаться более серьезным.

Француз рискует пропустить остаток 2022 года и восстановиться от повреждения только к началу 2023 года. В таком случае Погба не сыграет в составе сборной Франции на ЧМ-2022.

Отмечается, что игрок консультируется со специалистами и ищет наиболее быстрый способ восстановления. От операции он отказался.

Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980667-pol-pogba-mozhet-propustit-chempionat-mira-po-futbolu/