Неймар предстанет перед судом по делу о коррупции

Неймар. Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Известный футболист Неймар" и бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу предстанут перед судом по делу о коррупции при трансфере игрока из "Сантоса" в "Барселону", сообщает El Paris.

DIS владела 40% трансферных прав на игрока, которые приобрела в 2009 году, в начале периода выступлений Неймара за "Сантос". Компания утверждает, что не получила от трансфера Неймара в "Барселону" из бразильского клуба полагающуюся ей сумму, и требует компенсации в размере более 150 миллионов евро.

DIS и прокуратура считают, что при переходе Неймара в "Барсу" игрок и его отец подписали два фиктивных контракта с клубом. Компания в 2016 году назвала это «нарушением свободной конкуренции на трансферном рынке».

Прокуратура требует приговорить Неймара к двум годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 10 миллионов евро. DIS же требует лишить футболиста свободы на пять лет, а также запретить ему играть в футбол на такой же срок. Компания также просит приговорить к пятилетнему заключению родителей игрока. Прокуратура же выступает за то, чтобы приговорить отца Неймара к двум годам, а мать – к одному.

DIS также просит приговорить Роселя, который в период сделки был президентом "Барселоны", и Бартомеу, вице-президента "блауграны" на тот момент, к 8 годам заключения. Государственное обвинение запросило для Роселя 5 лет тюрьмы.

7 судебных заседаний по этому делу пройдут с 17 по 31 октября 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980664-neymar-predstanet-pered-sudom-po-delu-o-korruptsii/