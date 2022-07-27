"Барселона" объявила дату презентации Роберта Левандовского

Роберт Левандовский. Фото: James Williamson - AMA/Getty Images

Каталонская "Барселона" 5 августа презентует польского нападающего Роберта Левандовского, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Мероприятие пройдет на стадионе "Камп Ноу". 33-летний польский нападающий перешел в "Барселону" из мюнхенской "Баварии". Испанцы заплатят за трансфер 45 миллионов евро плюс пять млн в качестве бонусов.

Левандовски стал игроком "Барсы" во время предсезонного тура каталонской команды в США.

Нападающий уже дебютировал за каталонцев в товарищеском матче против "Реала" (1:0) в Лас-Вегасе. Также поляк сыграл сегодня ночью против туринского "Ювентуса" (2:2).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980439-barselona-obyavila-datu-prezentatsii-roberta-levandovskogo/