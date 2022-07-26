Руководство "ПСЖ" хочет пригласить психолога, чтобы улучшить результаты команды в ЛЧ

ПСЖ. Фото: ANP via Getty Images

Руководители французского клуба "ПСЖ" хотят пригласить в клуб психолога, чтобы помочь команде выиграть Лигу Чемпионов, сообщает L'Equipe.

Новый спортивный директор клуба Луис Кампос принял такое решение, чтобы избежать ситуаций, как в матче с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда "ПСЖ" после победы в первом матче (1:0), с разгромным счетом проиграл вторую встречу (1:3). Руководство парижского клуба обеспокоило то, что после одного из пропущенных голов команда упала духом.

Вылет в 1/8 финала стал четвертым за последние шесть сезонов для "ПСЖ". Ожидается, что новое назначение поможет команде преодолеть ментальный барьер на последних этапах Лиги чемпионов, когда они попытаются снова бороться за титул в сезоне-2022/2023.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980177-rukovodstvo-pszh-hochet-priglasit-psihologa-chtoby-uluchshit-rezultaty-komandy-v-lch/