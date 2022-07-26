Поль Погба пропустит два месяца из-за травмы

Поль Погба. Фото: James Williamson - AMA/Getty Images

Полузащитник сборной Франции и итальянского "Ювентуса" Поль Погба пропустит начало нового сезона из-за травмы мениска, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Французу, скорее всего, потребуется операция в связи с диагностированным у него повреждением мениска. Футболист точно пропустит товарищеский матч с "Барселоной". В таком случае восстановление займет порядка двух месяцев – до конца сентября или начала октября.

В ближайшее время футболиста ожидает специализированное ортопедическое обследование.

Напомним, что полузащитник перешел в туринский клуб этим летом. В прошлом сезоне Погба, покинувший этим летом "Манчестер Юнайтед", провел 20 матчей в АПЛ и отдал 9 голевых пасов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980170-pol-pogba-propustit-dva-mesyatsa-iz-za-travmy/