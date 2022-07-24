В Африке был установлен новый рекорд посещаемости женского футбола

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На финальном матче Кубка африканских наций среди женских команд был установлен новый мировой рекорд посещаемости, сообщает Чемпионат.

Финальную встречу Кубка африканских наций — 2022 среди женских национальных команд, в которой сыграли сборные Южно-Африканской республики (ЮАР) и Марокко, на стадионе посмотрели около 60 тыс. зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в матче плей-офф турнира Марокко — Ботсвана. Тогда общая аудитория на "Принц Мулай Абделлах Стэдиум" в Рабате составила 45 тыс. человек.

Напомним, победителем женского Кубка африканских наций — 2022 стала сборная ЮАР, обыгравшая Марокко со счетом 2:1. Женская команда ЮАР завоевала трофей на турнире впервые в истории. Ранее представительницы этой страны пять раз проигрывали в финалах (1995, 2000, 2008, 2012, 2018).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979960-v-afrike-byl-ustanovlen-novyy-rekord-poseschaemosti-zhenskogo-futbola/