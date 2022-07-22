"Барселона" официально продала 15% телевизионных прав

Камп Ноу. Фото: Eric Alonso/Getty Images

Испанская "Барселона" продала еще часть телевизионных прав американской инвестиционной компании Sixth Street, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

"Блауграна" передала Sixth Street 15% телеправ на матчи Ла Лиги на 25 лет. Сообщалось, что в результате этой сделки "Барселона" получит от 320-330 до 400 млн евро. Ранее каталонцы уже продали этому фонду 10% телеправ в Ла Лиге за 207,5 млн евро.

В результате так называемой активации второго экономического рычага, направленной на укрепление финансового положения клуба, "Барселона" избавится от задолженности, изначально составлявшей примерно 550 млн евро.

Однако для регистрации новых футболистов ей потребуется активировать и третий рычаг, которым станет продажа 49% прав на Barça Studios (фирмы, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба).

Sixth Street владеет 20% акций баскетбольного "Сан-Антонио", а также инвестирует 380 миллионов долларов в "Реал". Мадридский клуб будет перечислять компании 30% дохода от стадиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979861-barselona-ofitsialno-prodala-15-televizionnyh-prav/