Ла Лига потребовала расторгнуть контракт Мбаппе с "ПСЖ"

Килиан Мбаппе. Фото: John Berry/Getty Images

Руководство чемпионата Испании по футболу потребовало расторгнуть контракт Килиана Мбаппе с французским клубом "ПСЖ", сообщает RMC Sport.

Представители испанского чемпионата обратились в Административный суд Парижа с требованием о расторжении контракта форварда, который Мбаппе продлил летом этого года.

Кроме того, Ла Лига попросила отменить решение Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG), который в июне объявил, что не имеет претензий к "ПСЖ" в плане финансовой отчетности.

Немедленное рассмотрение обоих ходатайств было отклонено за несрочностью, но позже они будут рассмотрены.

Напомним, что ранее форвард Килиан Мбаппе отказался переходить в мадридский "Реал" и продлил контракт с "ПСЖ".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979858-la-liga-potrebovala-rastorgnut-kontrakt-mbappe-s-pszh/