"Ювентус" презентовал новую форму

Ювентус. Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

"Ювентус" презентовал новую выездную форму на следующий футбольный сезон, сообщает официальный сайт туринского клуба.

Основной цвет экипировки – черный. На футболке имеется узор графитового цвета. Также есть белые элементы.

Техническим спонсором "бьянконери" является компания adidas.

"Элегантные чёрные футболки репрезентируют ощущения от ночных матчей. Узор на форме отсылает к ДНК клуба. С футболок исчезли разноцветные полоски, присутствовавшие в комплекте прошлого сезона.

Символ магии отражает историю клуба. Образ звезды выткан на всех футболках этого "Ювентуса" сезона", — говорится на сайте клуба.

Выездная отражает желание клуба выразить признательность 14 миллионам болельщиков "Старой синьоры" по всей Италии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979609-yuventus-prezentoval-novuyu-formu/