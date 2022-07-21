Спортивный директор "Баварии" раскритиковал Роберта Левандовского

Роберт Левандовский. Фото: Michael Reaves/Getty Images

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич раскритиковал поведение польского форварда Роберта Левандовского, сообщает AS.

"Я не понимаю Роберта Левандовского. И не только потому, что я всегда, будучи футболистом, отрабатывал свои контракты до конца, это как раз логично.

Будучи игроком, я бы разобрался со всеми вопросами внутри клуба, самостоятельно бы все решил и отработал контракт", - заявил Салихамиджич.

Напомним, что Роберт Левандовский не продлил контракт с "Баварией" и за 45 млн евро перешел в испанскую "Барселону".

В составе мюнхенской команды поляк провел восемь лет и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979598-sportivnyy-direktor-bavarii-raskritikoval-roberta-levandovskogo/