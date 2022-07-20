"Астана" перенесла вылет в Польшу на матч Лиги Конференций

ФК "Астана". Фото: vk.com/astanafootballclub

Футбольный клуб "Астана" перенес вылет в Польшу на матч против "Ракува", сообщает официальный сайт столичного клуба.

"Клуб сообщает, что в связи с техническими причинами заранее запланированный на утро чартерный рейс в Польшу не был подан. Также вылет перенесен на вечернее время в связи с ремонтными работами в международном аэропорту города Нур-Султан.

Клуб в особом режиме следит за ситуацией и в кратчайшие сроки планирует вылет на гостевую игру квалификации Лиги конференций УЕФА", – говорится в официальном сообщении.

Напомним, что матч второго отборочного раунда Лиги Конференций "Ракув" – "Астана" состоится 21 июля в 01:00 по времени Нур-Султана.

Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979362-astana-perenesla-vylet-v-polshu-na-match-ligi-konferentsiy/