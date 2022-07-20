Презентация Левандовского в "Барселоне" перенесена

Роберт Левандовский. Фото: Michael Reaves/Getty Images

Официальная презентация польского нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского перенесена на неопределенный срок, сообщает Marca.

Футболист не работал в общей группе. Левандовский не участвовал в открытой тренировке "Барселоны" перед игрой с "Интер Майами", которая пройдет в рамках тура по США.

При этом отмечается, что Роберт уже прошел медосмотр, а его трансфер из "Баварии" полностью оформлен.

Таким образом, Левандовский не принял участие в игре с "Интер Майами" (6:0). Также отложена презентация поляка в качестве игрока "Барсы" – она должна была состояться в понедельник, а теперь перенесена на неопределенный срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979356-prezentatsiya-levandovskogo-v-barselone-perenesena/