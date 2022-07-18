40-летний Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"

Златан Ибрагимович. Фото: Giampiero Sposito/Getty Images

40-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович подписал с "Миланом" новый контракт до лета 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт итальянского клуба.

Отметим, что 3 октября футболисту исполнится 41 год.

Напомним, что Златан вернулся в "Милан" в 2020 году. Ранее он уже выступал за "россонери" в период с 2010 по 2012 год.

Всего в составе "красно-черных" Ибрагимович провел 158 матчей, в которых забил 92 гола и отдал 35 результативных передач.

В прошлом сезоне 40-летний нападающий вместе с "Миланом" стал чемпионом Италии.

Также в карьере Златана значатся такие клубы, как "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Интер", "Ювентус", "Аякс" и "Мальме".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979044-40-letniy-ibragimovich-prodlil-kontrakt-s-milanom/