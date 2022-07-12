"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" согласовали трансфер Фрэнки де Йонга

Фрэнки де Йонг. Фото: Geert van Erven/Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images

Английский "Манчестер Юнайтед" и испанская "Барселона" согласовали трансфер центрального полузащитника Фрэнки Де Йонга, сообщает Onze.

Клубам удалось договориться о сумме трансфера 25-летнего хавбека.

При этом де Йонг по-прежнему не настроен на переход, несмотря на перспективу сотрудничества с Эриком тен Хагом, с которым уже работал в "Аяксе".

Клубы надеются переубедить игрока. Руководители обеих команд встречались уже несколько раз. Для "МЮ" де Йонг является приоритетной трансферной целью в это межсезонье.

Ранее сообщалось, что футболист готов перейти в английский клуб, если "Барса" выплатит ему 20 млн евро долга по зарплате и бонусам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978121-manchester-yunayted-i-barselona-soglasovali-transfer-frenki-de-yonga/