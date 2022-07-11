Поль Погба официально перешел в "Ювентус"

Поль Погба с Кубком мира. Фото: Stefan Matzke - sampics/Corbis via Getty Images

Футболист сборной Франции Поль Погба перешел в итальянский "Ювентус" на правах свободного агента, сообщает официальный сайт туринского клуба.

Итальянский клуб объявил, что заключил с футболистом, покинувшим "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента этим летом, контракт сроком до 30 июня 2026 года.

Как сообщила пресс-служба "Ювентуса", до 31 августа 2022 года клуб должен будет выплатить комиссию в размере 2,5 млн евро.

Француз уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед" за 100 млн евро. В составе туринского клуба француз в 2015 году дошел до финала ЛЧ, а также выигрывал чемпионат, кубок и Суперкубок Италии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977897-pol-pogba-ofitsialno-pereshel-v-yuventus/