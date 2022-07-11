"Туркестан Арена" получила международную категорию УЕФА

"Туркестан Арена". Фото: КФФ

По итогам инспекции стадиона "Туркестан Арена", которая состоялась ранее, спортивному сооружению была присвоена II международная категория УЕФА, сообщает сайт КФФ.

Теперь стадион, открытый в 2020 году, может принимать матчи квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди юношеских команд до 17 и 19 лет, молодежных сборных, женских команд, а также игры квалификации первого, второго и третьего раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА.

Напомним, что вместимость арены – 7 000 зрителей. Стадион был сдан в эксплуатацию 30 августа 2020 года. Стоит отметить, что объект является домашним стадионом футбольного клуба "Туран".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977892-turkestan-arena-poluchila-mezhdunarodnuyu-kategoriyu-uefa/