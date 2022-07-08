"Манчестер Юнайтед" представил домашнюю форму на новый сезон

Криштиану Роналду. Фото: manutd.com

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте представил домашний комплект формы на сезон-2022/23, передает NUR.KZ.

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Футболка представлена в традиционном красном цвете с белым воротником, на котором располагается узор. Форма отсылает к середине 1990-х, когда за команду выступал Эрик Кантона.

В презентации формы принял участие португальский нападающий Криштиану Роналду. Ранее в СМИ сообщалось, что игрок хочет покинуть команду.

Напомним, что не так давно "Манчестер Юнайтед" подписал защитника "Фейеноорда" Тирелла Маласию. 22-летний футболист подписал контракт с английским клубом до 2026 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977611-manchester-yunayted-predstavil-domashnyuyu-formu-na-novyy-sezon/