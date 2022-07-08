Криштиану Роналду пропустит предсезонное турне "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду. Фото: Alex Pantling/Getty Images

Португальский нападающий Криштиану Роналду не полетит с "Манчестер Юнайтед" на предсезонное турне в Бангкок, сообщает The Telegraph.

Португалец не полетит с командой в Бангкок в пятницу, и нет никаких гарантий того, что он вообще присоединится к ней в ходе ее путешествия по Таиланду и Австралии.

Роналду получил дополнительный отпуск по семейным причинам. Он уже пропустил четыре тренировочных дня, и неизвестно, когда он сможет приступить к работе с "МЮ".

Напомним, что ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который будет играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977576-krishtianu-ronaldu-propustit-predsezonnoe-turne-manchester-yunayted/