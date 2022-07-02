Салах продлил контракт с "Ливерпулем"

Мохаммед Салах. Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба.

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Точные сроки соглашения не сообщаются. Однако по информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт рассчитан до июня 2025 года.

Напомним, что 30-летний нападающий выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Его предыдущий контракт действовал до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Мохаммед провел за "красных" 51 матч во всех турниров, забив при этом 31 гол.

До "Ливерпуля" Салах выступал за такие клубы, как "Рома" (Италия), "Фиорентина" (Италия), "Челси" (Англия), "Базель" (Швейцария) и "Мокавлун" (Египет).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976684-salah-prodlil-kontrakt-s-liverpulem/