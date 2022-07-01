Ливерпуль. Фото: twitter.com/LFC

Английский "Ливерпуль" примет участие в ЛГБТ-параде и проведет тематический футбольный турнир в июле, сообщает официальный сайт клуба.

Подчеркнув свою приверженность принципам равенства, разнообразия и инклюзивности, клуб сообщил о том, что его сотрудники и болельщики присоединятся к "Маршу гордости", назначенному на 30 июля.

Это первый ЛГБТ-парад в Ливерпуле 2019 года, но клуб в последние годы принимал участие в благотворительных мероприятиях в виртуальной среде.

Также 23 июля фонд "Ливерпуля" организует крупнейший тематический футбольный турнир, на котором будут представлены и основные ЛГБТ-группы, поддерживающие клуб.

Напомним, что в минувшем сезоне "Ливерпуль" выиграл кубок Английской лиги и кубок Англии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976608-liverpul-primet-uchastie-v-lgbt-parade/