Гарет Бэйл продолжит карьеру в "Лос-Анджелесе"

Гарет Бэйл. Фото: Quality Sport Images/Getty Images

32-летний нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл анонсировал свой переход в футбольной клуб "Лос-Анджелес", выступающий в МЛС, передает NUR.KZ.

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Бывший форвард "Реала" перешел в американский клуб на правах свободного агента. Свой переход в "Лос-Анджелес" Гарет сопроводил соответствующим видео.

Отметим, что в прошлом сезоне Бэйл провел лишь сем игр за "Реал", в которых отметился одним забитым голом. За мадридский клуб Гарет выступал с 2013 года.

Также в карьере 32-летнего нападающего значатся такие английские клубы, как "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".

В составе "Реала" Гарет Бэйл трижды становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал кубок Лиги чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1975736-garet-beyl-prodolzhit-kareru-v-los-andzhelese/