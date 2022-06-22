Садио Мане перешел из "Ливерпуля" в "Баварию"

Садио Мане. Фото: instagram.com/fcbayern/

30-летний сенегальский полузащитник Садио Мане официально перешел в мюнхенскую "Баварию", сообщает пресс-служба немецкого клуба.

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Как передает официальный сайт мюнхенцев, контракт с Мане подписан до 30 июня 2025 года. Сумма трансфера не оглашается.

Ранее Садио долгое время выступал за английский "Ливерпуль", вместе с которым выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов УЕФА.

В прошлом сезоне 30-летний полузащитник сыграл за "красных" 51 матч во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал пять результативных передач.

Также в карьере Мане значатся такие клубы, как "Саутгемптон" (Англия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) и "Мец" (Франция).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1975270-sadio-mane-pereshel-iz-liverpulya-v-bavariyu/