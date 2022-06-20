"Астана" вышла в лидеры чемпионата Казахстана по футболу

ФК "Астана". Фото: vk.com/astanafootballclub

Футбольный клуб "Астана" в 14-м туре чемпионата Казахстана разгромил "Аксу" и тем самым возглавил турнирную таблицу, передает NUR.KZ.

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Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 5:0. В составе победителей отличились Абат Аймбетов, Марин Томасов, Рай Влут, Станислав Басманов и Юрий Перцух.

Идущий на втором месте "Каспий" на выезде уступил действующему чемпиону страны "Тоболу". Единственный и победный гол забил Игорь Сергеев.

Также минимальную победу одержал "Кайрат". Алматинцы на своем поле победили "Мактаарал". Автором решающего мяча стал Виктор Васин.

"Ордабасы" и "Тараз" выдали результативный матч. В итоге со счетом 3:2 победу одержал клуб из Шымкента.

У "Ордабасы" забивали Эльхан Астанов (с пенальти), Всеволод Садовский, еще один гол в свои ворота забил игрок "Тараза" Милен Гамаков. На это гости ответили точными выстрелами Жакыпа Кожамберды (с пенальти) и Абылайхана Жумабека.

"Кызыл-Жар" на выезде победил "Шахтер" со счетом 2:1, а "Атырау" уступил "Актобе" - 0:2. "Туран" и "Акжайык" победителя не выявили (1:1).

В турнирной таблице чемпионата страны в лидеры вышла "Астана" (24 очка). На втором месте идет Каспий (22 очка). Тройку лидеров замыкает "Тараз" - 21 очко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1974841-astana-vyshla-v-lidery-chempionata-kazahstana-po-futbolu/