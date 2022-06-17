СМИ: стали известны города, которые примут матчи ЧМ-2026 по футболу

Кубок мира по футболу. Фото: Mohammed Dabbous/Anadolu Agency via Getty Images

Стали известны названия 16 городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Мексике и Канаде, передает AP News.

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Как сообщает источник, матчи мирового первенства от США примут Бостон, Атланта, Даллас, Хьюстон, Майами, Лос-Анджелес, Филадельфия, Нью-Йорк или Нью-Джерси, Канзас-Сити, Сиэтл и Сан-Франциско.

Мексика будет представлена тремя городами: Монтеррей, Гвадалахара и Мехико. В Канаде встречи пройдут в Торонто и Ванкувере.

Отметим, что это будет первый чемпионат мира по новому регламенту. На ЧМ-2026 примут участие 48 сборных. В каждом из городов разместится группа из трех команд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1974619-smi-stali-izvestny-goroda-kotorye-primut-matchi-chm-2026-po-futbolu/