Главный тренер сборной Словакии: Казахстан дважды лишил нас очков

Самуэль Словак. Фото: SFZ

Главный тренер сборной Словакии Самуэль Словак прокомментировал прошедший матч с командой Казахстана в Лиге наций УЕФА, передает пресс-служба Словацкого футбольного союза.

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Напомним, что встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершился победой хозяев со счетом 2:1.

"Мы знали, что нас ждет трудная игра, хотели вернуть потерянные очки. Активно начали игру, хоть и без особых голевых моментов, но потом пропустили нелепый гол. Это подкосило нашу команду. Провалили концовку первого тайма, но уже после перерыва играли лучше. К сожалению, не смогли реализовать свои моменты. Казахстан дважды лишил нас очков. Мы допустили ошибки, за что и поплатились", - заявил Самуэль Словак.

После четырех туров сборная Казахстана с десятью очками лидирует в своей группе в дивизионе "С". Следом идет команда Словакии (6 очков). Далее расположились Азербайджан (4 очка) и Беларусь (1 очко).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973989-glavnyy-trener-sbornoy-slovakii-kazahstan-dvazhdy-lishil-nas-ochkov/