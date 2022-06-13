Казахстан победил Словакию в матче Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футболу одержала третью победу в дивизионе "С" Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ.

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В Нур-Султане подопечные Магомеда Адиева победили команду Словакии со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Ян Вороговский (18-я минута) и Эльхан Астанов (39-я минута). У гостей гол престижа забил Матуш Беро (51-я минута).

Отметим, что словаки доигрывали матч вдесятером - за три минуты до конца встречи за грубый фол красную карточку получил Ондрей Дуда.

Тем самым сборная Казахстана с десятью очками упрочила свое лидерство в дивизионе "С". Следом расположилась Словакия - 6 очков.

Напомним, что первый матч между командами также завершился в пользу Казахстана (1:0).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973925-kazahstan-pobedil-slovakiyu-v-matche-ligi-natsiy/