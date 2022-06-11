Мохаммед Салах: "Золотой мяч" – моя цель

Мохаммед Салах. Фото: Shaun Brooks/DeFodi Images via Getty Images

Египетский нападающий английского "Ливерпуля" заявил о желании выиграть "Золотой мяч", сообщает PMC Sport.

"Не отрицаю, я хочу, чтобы меня признали лучшим игроком мира. И "Золотой мяч" – одна из первых моих целей. Если я его выиграю, буду стремиться к следующему. Этот голод исходит из самой глубины, мне не нужен тренер или кто-либо, чтобы его удовлетворить.

Для победы в этом году поражение от "Реала" в финале, безусловно, недостаток, несмотря на то, что я сыграл хорошо. Но это не отменяет всего, чего я добился за месяцы. Подождем голосования жюри.

И если я не получу "Золотой мяч" в 2022 году, я сделаю все, чтобы выиграть в следующем.

Такая награда, врученная египтянину, окажет значительное влияние на Ближний Восток, а также на Африку. Сотни миллионов людей в этих странах поймут, что они могут делать самые необычные вещи.

Потому что я, родом из деревни в Египте, преуспел. Представляю реакцию моих соотечественников, если я приеду с "Золотым мячом" в Египет", - заявил египетский футболист.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973696-mohammed-salah-zolotoy-myach-moya-tsel/