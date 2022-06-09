"Ливерпуль" объявил об уходе четырех футболистов

Дивок Ориги. Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Футбольный клуб "Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил об уходе четырех футболистов, пишет Чемпионат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Мерсисайдскую команду покинут голкипер Лорис Кариус, выступавший за "Ливерпуль" с 2016 года, а также нападающий Дивок Ориги, перешедший в стан красных в 2014 году.

Также из "Ливерпуля" уйдут воспитанники Шейи Ожо и Бен Вудберн, которые в минувшем сезоне выступали на правах аренды за другие команды.

Все упомянутые ранее игроки покинут стан "Ливерпуля" на правах свободных агентов – их контракты с клубом истекают в конце июня.

Дивок Ориги провел за "Ливерпуль" 175 матчей и забил 41 гол. На счету Лориса Кариуса 49 матчей за "Ливерпуль" и 47 пропущенных мячей.

Смотрите топовые матчи по футболу и выигрывайте призы от Parimatch. Каждую неделю розыгрыши путевок на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусов на 14 000 000 тенге!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973412-liverpul-obyavil-ob-uhode-chetyreh-futbolistov/