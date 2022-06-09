Дмитрий Мирошниченко. Фото: instagram.com/fctobol/

30-летний казахстанский футболист Дмитрий Мирошниченко покинул "Тобол", сообщает пресс-служба костанайского клуба.

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Стороны пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Напомним, что Мирошниченко пополнил состав "желто-зеленых" в начале 2016 года. Всего в форме "Тобола" Дмитрий сыграл 145 матчей, в которых забил семь мячей.

Вместе с костанайский клубом 30-летний защитник выиграл все три комплекта медалей чемпионата Казахстана, становился двукратным обладателем Суперкубка РК.

До "Тобола" Дмитрий Мирошниченко защищал честь футбольного клуба "Актобе".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973406-dmitriy-miroshnichenko-pokinul-tobol/