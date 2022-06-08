Опубликован список самых дорогих футболистов мира

Килиан Мбаппе. Фото: John Berry/Getty Images

Нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, сообщает Чемпионат.

Возглавил рейтинг самых дорогих игроков мира нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Стоимость французского форварда оценивается в 206 млн евро.

На втором месте рейтинга расположился автор победного гола в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 нападающий "Реала" Винисиус Жуниор. Его трансферная стоимость оценивается в 185 млн евро.

Третье место занимает норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который в нынешнее трансферное окно пополнил состав "Манчестер Сити". Его стоимость оценивается в 153 млн евро.

В топ-10 игроков мира с самой высокой трансферной стоимостью также входят Педри "Барселона" ( 135 млн евро), Джуд Беллингем "Боруссия Д" ( 134 млн евро), Филип Фоден "Манчестер Сити" ( 124 млн), Френки де Йонг "Барселона" ( 112,5 млн евро), Луис Диас "Ливерпуль" ( 110 млн евро), Рубен Диаш "Манчестер Сити" ( 110 млн евро).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973222-opublikovan-spisok-samyh-dorogih-futbolistov-mira/