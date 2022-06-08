Лука Модрич продлил контракт с "Реалом"

Лука Модрич. Фото: twitter.com/ChampionsLeague/

Мадридский "Реал" официально объявил о продлении контракта с центральным полузащитником Лукой Модричем, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года. Предыдущий договор между мадридским клубом и 36-летним полузащитником действовал до лета этого года.

Напомним, что Лука Модрич перешел в "Реал" в 2012 году из английского "Тоттенхэма". С клубом он выиграл 20 трофеев. В 2018 году хорватский спортсмен был признан лучшим футболистом года и выиграл "Золотой Мяч".

В прошедшем сезоне хорват сыграл за мадридский клуб 45 матчей, в которых забил три гола и отдал 12 результативных передач. Модрич выиграл вместе с "Реалом" Ла Лигу и Лигу Чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973220-luka-modrich-prodlil-kontrakt-s-realom/